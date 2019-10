Defensoría alerta por siembra de minas en San Calixto, Norte de Santander

Esta alerta es a raíz del incidente en el que dos menores resultaron heridos este fin de semana al pisar una mina antipersonal. El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, pidió no usar a los niños como instrumento de guerra y de presión a la comunidad.

“Esa no es la manera de construir paz en Colombia, dejemos a los niños fuera del proceso de la guerra, no al reclutamiento, no a la minas que están afectando a los niños”, exclamó.

Este hecho ocurrido en el municipio de San Calixto, Norte de Santander, no es el único porque en lo que va del 2019, se han registrado 18 casos de lesionados por cuenta de estos artefactos explosivos, que están sembrando en puntos claves los grupos ilegales que operan en esta zona.

El defensor también dijo que “están colocando todos los actores armados minas, están instalando minas y es supremamente grave. En esa zona está la disidencia de las Farc, frente 33, está el ELN, el EPL, y algunas bandas criminales”.

En visitas hechas por la Defensoría del Pueblo a esta comunidad, esta entidad recibió varias denuncias de siembra de minas en todo su territorio, por lo que piden medidas urgentes al Gobierno Nacional, y hacen monitoreo permanente a esta situación.