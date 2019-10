Giraldo: "Pablo González no es el mejor líder, no es bueno para convocar"

Algo más de un mes falta para que Colombia haga su debut histórico en la fase final de la Copa Davis que se llevará a cabo en Madrid, España, del 18 al 24 de noviembre, y el ambiente que se vive al interior del equipo nacional no parece ser el mejor. Todo quedó en evidencia tras la denuncia que hizo Nicolás Mejía de ser sacado del equipo por presión de sus mismos compañeros, a lo que se han sumando nuevas evidencias en las últimas horas.

En esta oportunidad, el diario El Tiempo ha dado a conocer una conversación que sostuvieron los tres pincipales referentes del equipo, Santiago Giraldo, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal con el bogotano, quienes a través de una videoconferencia con el joven Mejía, le explicaron los motivos para que este saliera del equipo.

Los tenistas apuntaron contra Pablo González, capitán del equipo, se refirieron a un sector de la prensa y también dieron sus motivos para que Alejandro González hiciera parte del grupo definitivo.

Santiago Giraldo fue quien tomó la vocería: "A ‘Pab' -Pablo González- lo queremos mucho, es una persona muy buena gente, muy positiva y nos conoce. Lo pusimos en comunión para que acompañe un proceso... hizo una estupidez total. Había que escoger y no lo hizo bien. Después de la embarrada que cometió nos dijo que había 100 millones más del Ministerio del Deporte, porque entra Nicolás".

Giraldo agregó: "Como cualquier ser humano, tiene unas carencias e imperfecciones como por ejemplo que no es el mejor líder, no es bueno para convocar, no es el mejor para tener franqueza y claridad".

Sobre la repartición de premios, que se trataría de un 70% para los tenistas y un 30% para la Federación, el pereirano dijo: "Afortunadamente, nosotros no tenemos un condicionamiento por cosas económicas gracias a una lucha de 10 años. Hay un montón de dinero, merecido para todo el mundo, y del que todo el mundo se vincula. Si nos piden dar más dinero para el desarrollo del tenis claro que los damos, no tenemos problema con eso”.

Giraldo también apuntó a su experiencia dentro del equipo: "Llevo 29 Copas Davis, son muchísimos años, y vos sabes, porque has estado con nosotros, el grupo de personas que somos nosotros. Me siento muy orgulloso de todos ellos. En estas 29 participaciones han pasado dos presidentes, en especial el último no muy fácil, tres comités ejecutivos, hemos cambiado a los capitanes y se ha mantenido esa fortaleza de equipo”.

Y sobre el caso de Alejandro González, lo calificó como un "atropello" para todos ellos. "Pablo toma la decisión autónomamente y los jugadores no sentimos atropellados por la estupidez de Pablo con vos. A nosotros también nos están atropellando y a ‘Gonzo’, porque él ayudó en la serie contra Brasil a ganar un punto, cuando yo estaba hecho mierda. Además, Alejandro ha dado pelea en las otras series”.

Robert Farah, por su parte, explicó cómo se produjo el cambio en el equipo. “Nosotros nos reunimos en el US Open, hablamos de las posibilidades en las que estaban Alejandro González, Eduardo Struvay y estabas vos. Normalmente uno siempre lo conversa y siempre es una decisión muy de equipo, siempre lo ha sido".

El doblista lo respaldó y mostró su sorpresa tras el anuncio de la nómina por Pablo González: "Una vez que él anuncia la nómina, nosotros hablamos con él. Nico, esto no es nada personal, nunca lo va a ser, ha habido mil decisiones más difíciles. Vos sos muy nuevo en el equipo, pero ha habido un sinfín de decisiones más difíciles”.

Mientras que apuntó a la corta edad de Mejía. "Las cosas se hacen con proceso. Vos no podés, de la nada, sin haber jugado un partido de Copa Davis ya jugar un partido en Grupo Mundial".

Cabal, por otro lado, recordó el hecho que se presentó con Santiago Giraldo en una Copa, cuando abandonó el equipo y cómo reaccionaron en torno a él:

“Santiago Giraldo se retiró en Copa Davis perjudicándonos. Creo que es la única persona que lo ha hecho en una Copa Davis. ‘¿Qué hizo el equipo?’ Lo apoyó a muerte ante los medios, así por dentro quisiéramos putearlo y diciendo por dentro que eso no se hace. Pero ante todo el mundo lo bancamos, ante los medios, así sepamos que la haya embarrado”.

Juan Sebastián Cabal aseguró que de ser el caso, a él también lo habrían respaldado: “Si la injusticia se hubiera hecho hacia vos, hubiéramos hecho lo mismo. Así somos nosotros, así funcionamos y eso es lo bello de este equipo".

Farah volvió a intervenir, para pedirle a Mejía que estuviera en el equipo de viajeros a Madrid. “Para nosotros es importante que vos estés en el equipo. Si ‘Pab’ hubiera hecho esa llamada que nunca hizo, yo le hubiera dicho que vos fueras de sexto jugador, yo te quiero ahí, por lo que estoy diciendo es que este recambio generacional merece un proceso y el proceso es que estés ahí”.

Mejía ha sido contundente en asegurar que no hará más parte de ningún proceso con la selección Colombia de tenis mientras que Pablo González continúe como capitán del equipo.