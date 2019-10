Acusan a Shannon de Lima de maltratar animales por foto

La modelo venezolana Shannon de Lima, volvió a dar de que hablar por una polémica foto que publicó en su cuenta de Instagram.

La novia del futbolista James Rodríguez, aparece en la publicación de espaldas con un mico alrededor de su cuello.

La modelo escribió “Nuestra actitud nos define... Así que mostremos nuestra mejor versión! #TBT con mi amiguito Tony”, en la foto.

Varios seguidores la acusaron de no respetar la fauna y de maltratar a los animales.

“Acá no hay respeto por la naturaleza... es una vergüenza esta foto”, “Para esto no son los animales”, ¿“Por qué Tony no está en la selva con su familia?” fueron algunos de los comentarios que los seguidores dejaron en la fotografía.

La foto ya acumuló más de 20.000 me gusta. Al respecto de las críticas, Shannon de Lima no se ha pronunciado.

