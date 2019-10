Froome: "Egan dijo que me ayudará en el Tour 2020"

Christopher Froome aseguró en entrevista con France Télévisions que Egan Bernal le aseguró que lo ayudará a ganar el Tour de Francia del próximo año, aunque advirtió que para ello debe ser el más fuerte del pelotón.

Al ser interrogado por Egan, vigente campeón del Tour, y si este está preparado para ayudarle a ganar su quinta grande francesa, el británico declaró: "Él ha dicho que lo está", pero advirtió: "Necesito ser el más fuerte. Si él es el más fuerte, entonces estaré feliz si gana, porque así es como va la carrera: el piloto más fuerte gana".

Froome, quien cuenta en su palmarés con cuatro Tours: 2013, 2015, 2016 y 2017, se muestra optimista de cara al futuro y está considerando competir por el oro en la prueba de fondo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El británico, ausente en el Tour de Francia que ganó Egan Bernal debido a una fuerte caída que sufrió cuando afrontaba la Critérium Dauphiné, será intervenido el próximo mes para retirarle una placa que tiene en la pierna derecha desde aquel accidente. El corredor de 34 años presentó fracturas en el fémur y en la cadera a raíz de este golpe.

Froome no piensa en un retiro cercano, al preguntarle si dejaría el ciclismo de conquistar un quinto Tour, contestó: "No, no, no. No soy así. Todos me dicen que debería parar cuando estoy en la cima, pero me encanta andar en bicicleta y quiero continuar. Si no puedo ganar, ayudaré a alguien más que pueda ganar. He ganado cuatro Tours, Me falta al menos una victoria más".

Mientras que agregó que quienes han dado por terminada su gran trayectoria deportiva tras el accidente, solo lo motivan más. "Hubo un montón de personas que salieron después del accidente y dijeron 'Ha terminado. Nunca ganará otro Tour'. Solo me estimulan".