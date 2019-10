Roger Federer confirma su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Roger Federer confirmó este lunes su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la clara intención de alcanzar la medalla de oro en sencillos, único logro que le falta obtener en su laureada carrera deportiva.

"He debatido con mi equipo durante varias semanas, incluso varios meses, sobre lo que debería hacer en el verano de 2020, tras Wimbledon y antes del US Open. Al final mi corazón me dice que dispute los Juegos Olímpicos de nuevo", explicó en un evento comercial con sus patrocinadores.

Federer ya cuenta en su carrera deportiva con un metal dorado, el cual alcanzó, junto a su compatriota Stan Wawrinka, en el torneo de dobles de las justas deportivas de Pekín 2008; mientras que en Londres 2012 se colgó la medalla de plata tras perder la final con Andry Murray. En Río 2016 no estuvo presente.

El suizo figura actualmente como número 3 del mundo y defiende el récord de más Grand Slams ganados, con 20 en total.