Queiroz: "Ha sido un buen partido y hemos merecido ganar"

El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, aseguró este sábado tras el empate ante Chile en el amistoso disputado en Alicante (0-0) que su equipo mereció ganar, ya que fue el que llevó el peso del juego y creó todas las ocasiones de gol.

"No es fácil tener a un equipo como Chile siempre en su portería. Ha sido un partido muy bueno de Colombia. Hemos estado controlado el juego los noventa minutos y el partido se ha jugado en una sola dirección", comentó el preparador portugués.

"Colombia merecía salir del partido ganando. No ganamos, pero sí logramos otra cosas", dijo Queiroz, quien valoró que su equipo no dejara a Chile tirar ni una sola vez a la portería de Ospina.

Queiroz indicó que Colombia se comportó ante un gran rival como un equipo "sólido y consistente" y que obligó a Chile a cometer "muchas faltas".

El técnico de Colombia justificó no haber realizado más cambios al señalar que pensaba en el encuentro del martes ante Argelia, en el que también su equipo tendrá un gran desgaste, y no quiso culpar al colegiado del empate, aunque sí lamentó que no se señalara, en su opinión, un claro penalti sobre Juan Cuadrado.

El seleccionador también criticó los amistosos entre los equipos sudamericanos, algo que calificó de "suicidio" para el fútbol del continente.

"No puedes entrenar en los amistosos cosas que luego vas a tener que emplear otra vez quince días después contra el mismo rival. No es bueno para los entrenadores ni para los jugadores", lamentó.

En cuanto a la configuración del grupo que disputará las eliminatorias, Queiroz dijo que "aún se está construyendo" y anunció que dará oportunidades a más jugadores.

"Cuando se toman decisiones de incluir futbolistas no se está excluyendo a nadie. La casa de la selección siempre está abierta", argumentó Queiroz, quien pidió pensar más en el equipo y menos en las individualidades.

Por último, el preparador portugués se refirió a la lesión de Duván Zapata, al que retiró del campo para no correr riesgos en un partido que no era oficial. "Lo más sensato es que saliera del campo, aunque el pronóstico no parece positivo", concluyó.