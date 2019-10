¿Cuánto gana un ladrón en un mes?

El experto en seguridad Andrés Nieto, aseguró que la percepción de inseguridad en las grandes ciudades ha aumentado porque las bandas delincuenciales cambian la forma de atacar a las víctimas. “Funcionan como empresas dedicadas a delinquir, ya no hablamos del ladrón de a pie, sino estructuras de 5 a 20 personas que tienen roles específicos, hacen diarios de campo, logran identificar a sus víctimas y tienen un mercado ilícito para artículos como celulares hurtados, partes de vehículos o bicicletas”, dijo.

Según cifras de la encuesta Convivencia y Seguridad Nacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 71.3% de las víctimas en 2018 no presentaron una denuncia. “Esto se debe a que no hay pedagogía sobre cómo denunciar. Poner una denuncia puede tardar entre 6 y 14 horas, dependiendo el delito y la pérdida del día laboral va por cuenta de la víctima. El factor más importante es que las personas dejaron de confiar en las autoridades porque creen que la denuncia no va servir de nada”, afirmó Nieto.

El hurto a celulares es el que más se registró en la encuesta del DANE. Nieto aseguró que los teléfonos son artículos lucrativos para el mercado ilegal. “Un celular puede tener una ganancia entre 600.000 y 1’200.000 pesos. Un ladrón que roba al día un celular de alta gama y si solo trabaja de lunes a viernes, puede ganar hasta dos salarios mínimos legales vigentes. Es un negocio sumamente rentable y muchos celulares que se roban en Bogotá se venden en Buenos Aires y Lima”, indicó Nieto.