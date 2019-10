¿Se lo perdió? Así se vivió el concierto de BTS en Arabia Saudita

The King Fahad International Stadium welcomes #BTS, the first ever foreign artists to play a solo concert at the venue.

