¿Por qué el Gobierno retrasó consulta sobre elección magistrado del CNE?

La novela por el reemplazo de Heriberto Sanabria, en el Consejo Nacional Electoral no termina y ahora la polémica se centra en que el Gobierno habría demorado una consulta al Consejo de Estado para determinar cómo se procederá en este caso.

El presidente del Congreso, Lidio García, aseguró que el trámite se hizo hace un par de semanas, pero que el ejecutivo tardó en hacer la consulta.

“El día 24 de septiembre radicamos la consulta al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, pero la sorpresa fue que hasta el lunes fue que dieron traslado al Consejo de Estado, así que estamos esperando la respuesta de la sala que le corresponde definir cuál será el procedimiento a seguir”.

Aseguró que no conoce las razones por las cuales el Gobierno se demoró en dar trámite a la solicitud del concepto al Consejo de Estado, pero que lo cierto es que el Senado no tiene afán de fijar una postura ya que debe haber un blindaje jurídico.

“Gracias a Dios no hay un tiempo establecido para decidir en este caso; esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie al respecto sobre la consulta que hicimos para el reemplazo del doctor Heriberto Sanabria”.

Lo cierto es que hasta que no llegue ese concepto no se tomará una decisión final, pero la otra arista es que Hollman Ibáñez, acudió a una notaría a tomar posesión mediante escritura pública argumentando que era el siguiente en la plancha y por no tener inhabilidades.