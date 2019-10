Falcao podría quedarse sin DT en Galatasaray

Galatasaray atraviesa un mal presente en todas las competencias, cada día están más lejos de la cima en la liga turca, de donde vienen de ser bicampeones y en la actual Champions League, el equipo suma apenas 1 punto.

El técnico, Fatih Terim, tiene pensado renunciar si no obtiene resultados inmediatos, sin embargo, no solo los malos resultados han puesto en duda la continuidad del DT, según medios locales, Terim estaría enojado con algunos referentes del equipo quienes no han mostrado un buen rendimiento en la temporada.

Según informa la prensa turca, en las próximas horas habrá una reunión entre el presidente del club y el técnico, el ambiente es tenso y todo indica que Falcao se quedará sin entrenador en las próximas horas.