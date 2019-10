Tragedia en Argentina: muere un futbolista tras caer de un balcón

El futbolista argentino Ezequiel Esperón falleció este domingo a los 23 años, informó su club de formación, el Club Atlético All Boys, después de caer por un balcón de un sexto piso durante una fiesta en Buenos Aires, en lo que varios medios argentinos apuntan que se trató de un accidente.

El último club de Esperón, que en la actualidad no formaba parte de ninguna plantilla profesional, fue el Atlante mexicano, mientras que en el pasado también había jugado en el Gremio de Brasil en 2016 y 2017.



"El Club Atlético All Boys lamenta el fallecimiento del exjugador de la institución, formado en nuestras divisiones inferiores, Ezequiel Esperón. Nuestras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos", indicaron desde el equipo blanquinegro en sus redes sociales.



Tanto el Gremio como el Atlante mostraron su consternación por la muerte del joven centrocampista.



El club de Porto Alegre indicó que recibieron la noticia "con profunda tristeza" y que los pensamientos de todos los miembros de la escuadra están con la "familia y amigos" de Esperón.



"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la familia azulgrana", dijeron desde el Atlante, que milita en la segunda categoría del fútbol mexicano, la Liga de Ascenso.



Según apunta la agencia estatal de noticias Télam, Esperón se apoyó en una reja mal cerrada en un sexto piso, durante un encuentro con amigos en el barrio porteño de Villa Devoto.

Esperón fue trasladado aún con vida a un hospital de Buenos Aires por los servicios de emergencias, donde falleció más tarde a causa de los politraumatismos graves que sufrió.