¿Cómo tocármelas? El libro que promueve el autoexamen de mama

Alejarse del miedo, la desinformación y dejar a un lado los tabús alrededor del cáncer de mama es el propósito, según Paola Cecar, autora del libro ¿Cómo Tocármelas?

Con el conocimiento necesario, las personas deben adquirir la responsabilidad de hacerse el autoexamen de mama, pues este proceso ayuda a detectar hasta en un 65% la enfermedad. Los especialistas destacan cinco pasos para hacerlo:

- Iniciar el palpamiento en la axila.

- Ir hasta la parte superior de la clavícula.

- Luego hasta el esternón en la parte del medio.

- Palparse también la parte axilar media exterior.

“No todo lo que se toca es cáncer, pero también lo que no se toca puede llegar a serlo. Hay muchos tipos de cáncer que no generan masas o bolitas en las mamas y pueden llegar a ser cáncer de seno. Las personas deben aprender a palparse porque debemos ser nosotros los que alertemos a los médicos sobre lo extraño que está pasando en mi cuerpo”, afirmó la escritora.

Cecar enfatiza en que la incidencia del cáncer puede seguir aumentando; sin embargo, dice que debe bajar la mortalidad; que a las personas se le aumenten las posibilidades de vida, los tratamientos menos invasivos, que no tengan que extraerle la mama al paciente.

En Colombia cada año se están muriendo 2.500 personas por el cáncer de mama. Ante esa realidad esta semana fue presentado en el Congreso de la República el proyecto de ley No Todo es Color de Rosa, para exigirle, entre otras acciones a las IPS para que implementen programas de detección temprana.

Oscar Villamizar, Representante a la Cámara creador de la iniciativa, asegura que en Colombia, la primera mamografía obligatoria se está haciendo a los 50 años, tamizaje tardío que ha permitido que mujeres entre los 25 y 35 años hayan aumentado en cerca del 32% los casos de cáncer de mama.

El llamado que se hace adicionalmente, es a tener presente alertas como que se hunda el pezón, que salgan manchas, que se ponga rojo el seno, que se brote una vena, que salga liquido del pezón, y atención a esto. Los hombres también padecen esta patología, al menos unos 2 mil resultan afectados.