Procurador plantea debate sobre eliminación del Inpec

La fuga de Aida Merlano, logró que se pusiera sobre la mesa nuevamente sobre la mesa un tema que desde hace muchos años ha sido discutido: la eliminación del Inpec.

Distintos sectores políticos han dicho que la huida de Merlano, demostró la ineficacia del Inpec y que por eso debe eliminarse lo más pronto posible.

En medio de ese debate, el procurador Fernando Carrillo, terció en la polémica y se mostró de acuerdo con que se haga una discusión seria sobre la posibilidad de acabar esa entidad.

“Es una de las opciones, pero no es la única, hay que pensar en el fortalecimiento del sistema como tal. Hay muchas alternativas, yo si creo que hay que racionalizar el Inpec, esa es una entidad fallida y por eso bienvenido el debate”.

Indicó que se deben buscar soluciones de fondo por lo que también se debe hablar de una reforma al sistema carcelario que aborde los distintas temas como la corrupción.

“Eliminarlo es una de las opciones, pero indiscutiblemente no es la única, hay que pensar en el fortalecimiento del sistema como tal, digamos que eso puede ser un instrumento que no necesariamente es el punto de partida de la solución, yo creo que hay que tener una visión integral de lo que es reformar el sistema penitenciario y el sistema penitenciario no es solo el Inpec”.

El mismo día de la fuga de Merlano, el senador Richard Aguilar, anunció que presentaría un proyecto eliminar el Inpec y dejar en manos de la Policía el manejo del sistema carcelario en el país.

Asimismo el senador Armando Benedetti planteó que el tema carcelario esté en manos del Ministerio de Salud o de Educación ya que además de cuidar presos, debe haber políticas de resocialización para evitar el crecimiento de la delincuencia.