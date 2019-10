Candidato en Fusagasugá denuncia al alcalde por participar en política

El candidato al Concejo de Fusagasugá por el Partido de Reivindicación Étnica (PRE), Alexander Castellanos, aseguró que el actual alcalde del municipio le ofreció dinero para financiar su publicidad a cambio de favorecer a otro candidato. “Luis Cifuentes dijo que daba 1’200.000 de pesos para cada uno de los del listado del PRE y unos 400 mil pesos en publicidad, para un total de 30 millones de pesos”, afirmó Castellanos.

Sobre esta denuncia, el alcalde Luis Cifuentes respondió y reconoció que participar en política es un delito y hasta el momento no conoce ninguna denuncia. “Yo sobre eso no conozco nada porque no he sido notificado por ningún organismo de control, disciplinario, ni fiscal, ni oficialmente me ha llegado algo al despacho. Tan pronto llegue yo me prestaré para estar muy atento a responder lo que se me plantee por parte del organismo pertinente”, afirmó.

Por su parte Castellanos aseguró que cuando el alcalde le ofreció el dinero no sabía si esas acciones podrían tratarse de un delito. También afirmó que desconoce el origen de los recursos que le prometieron y que ya denunció a Cifuentes ante la Fiscalía General, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría.

