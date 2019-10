¡Foo Fighters la sacó del estadio!

Este martes Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee hicieron vibrar el Estadio El Campin con sus grandes éxitos como su segundo álbum publicado The Colour and The Shape y el sexto, Echoes, Silence, Patience & Grace, los cuales lograron consolidarse como los más escuchados de la banda en Colombia hasta llegar a certificación platino, al acumular más de 100 millones de streams en plataformas digitales.

Si se lo perdió: ¡Conmovido! Dave Grohl lloró al escuchar cover de 'Lithium' en Rock in Rio

Los encargados de abrir el concierto fue Tenacious D, la banda de rock estadounidense, la cual la conforman el actor Jack Black (Actor de la película ‘Escuela de Rock’) y Kyle Gass.

Continuó, Weezer, quien está cumpliendo 25 años, está conformada por Rivers Cuomo, Brian Bell, Scott Shriner y Patrick Wilson.