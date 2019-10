Prográmese con la fecha 14 de la Liga Águila

Envigado y Once Caldas abren la tarde de este martes la fecha 14 de la Liga Águila, jornada que se llevará a cabo hasta el jueves y en la que destacan los juegos Alianza Petrolera Vs. Nacional, Cúcuta Vs. Millonarios y Tolima Vs. Cali.

Precisamente el duelo entre santandereanos y antioqueños podría definir el liderato del campeonato, Alianza es primero de la tabla con 27 unidades; mientras que Nacional es segundo con 26. Millonarios, también con 26, espera algún empate en Barrancabermeja que le permita asaltar la punta en caso de conseguir una victoria.