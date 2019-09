¡No me digas amor!, Kate del Castillo explotó contra un reportero

La protagonista de 'La reina del sur', se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, en donde fue abordada por un grupo de reporteros de diferentes medios de comunicación que buscaban obtener sus declaraciones. Sin embargo, esto no fue posible por la forma como se dirigió uno de ellos a la actriz de 46 años.

-"Oye amor, tu papá nos dijo que está muy apenado..." se dirigió el periodista a la mexicana cuando esta lo interrumpió.

-"No me digas amor, me llamo Kate, dime Kate. No soy tu amor, no me digas amor, nunca nunca", le respondió enojada.

El comunicador quería su versión sobre un romance con la actriz Yolanda Andrade y la supuesta boda con Verónica Castro. No quiso referirse sobre el tema y se subió a su camioneta.