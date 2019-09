Por enfermedad Kylie Jenner se perderá 'Paris Fashion Week'

La estrella televisiva y empresaria de éxito Kylie Jenner ha anunciado en sus redes sociales que no podrá asistir a la esperada presentación, en el marco de la Semana de la Moda de París, de la nueva línea de cosméticos que ha desarrollado en colaboración con el prestigioso Olivier Rousteing, director creativo de la casa Balmain y uno de los diseñadores punteros del sector a día de hoy.

Vea también: Laura Londoño comparte la alegría de ser madre en redes sociales

Aunque no ha especificado el motivo de su ausencia, la benjamina del clan Kardashian ha asegurado a sus seguidores que se encuentra demasiado "enferma" para tomar un avión y hacer acto de presencia en la capital francesa para liderar el evento, el cual tendrá lugar este viernes y para el que, quizás, aparezca brevemente por medio de una video conferencia.

"¡Hola, chicos! Como ya sabíais, me estaba preparando para asistir al show de Balmain en Semana de la Moda de París, para el lanzamiento de mi primera colaboración de maquillajes junto a Olivier. Desgraciadamente, estoy muy enferma y no puedo volar. Tengo el corazón roto al pensar que me voy a perder el espectáculo, pero sé que mi maravilloso equipo y los amigos que ya están en la ciudad me ayudarán a estar ahí en espíritu", reza un extracto del mensaje que ha compartido en Instagram.

El acto podrá seguirse en todo momento a través de Internet y Kylie ya ha dejado claro que será la primera en colocarse delante de la pantalla para admirar orgullosa todas y cada una de las sorpresas que deparará la puesta de largo de sus productos, sobre los cuales ha destacado que serán tan apropiados para el día a día como para las grandes ocasiones.

"Por supuesto, esta colección no solo será para las pasarelas... He creado esto [el evento] para que cada uno de vosotros pueda disfrutar de algo mágico y único. Estoy tan orgullosa de esta línea de maquillaje, también de Olivier y de nuestra amistad... Su visión y creatividad quedarán plasmados en estos artículos que hemos desarrollado para vosotros. Va a ser épico y estoy deseando verlo. Te quiero, Olivier, felicidades a todo el equipo", ha añadido en su extensa publicación.