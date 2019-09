En audio quedó registrado el ataque a la líder Yolanda González

El audio, conocido por Caracol Radio, dura 24 segundos y en él se escucha la voz de un hombre que dice: “Alto al vehículo... ¿No está escuchando?, manos arriba”. Y, casi de inmediato suenan varios disparos.

Este sería el momento en que un grupo del Ejército ataca la camioneta donde se movilizaba la líder social y secretaria departamental del partido Alianza Social Independiente (ASI), Yolanda González, cuando se movilizaba acompañada de su escolta por la vía que conduce de Saravena (Arauca) a Pamplona, Norte de Santander.

En estos confusos hechos murió el escolta de la líder, Ezequiel Méndez Rivero.

El incidente está siendo investigado. Inicialmente el Ejército dijo que, los ocupantes de la camioneta dispararon primero y que por eso ellos respondieron, pero la líder Yolanda González, quien resultó herida, dice otra cosa.

“Eso es mentira porque él nunca sacó el arma, él lo que hizo fue mostrar el carnet, identificarse y lo que hicieron fue matarlo”.

Más tarde el Ejército aseguró que, los uniformados habrían confundido el vehículo con uno que había sido robado horas antes en el sector de La Lejía, cerca al municipio de Pamplona (Norte de Santander).

La líder Yolanda González explicó así el hecho sucedido en la noche del jueves pasado, “salieron unos militares, nos hicieron el pare, nos encañonaron, nos gritaban que nos bajáramos del vehículo, mi escolta se identificó, ellos no le pusieron cuidado. Yo me bajé del vehículo, cuando salí del carro un soldado me gritó que levantara las manos y empezaron a disparar sin nada más”.

Ante estos hechos la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, exhortó una pronta y objetiva investigación; así como una urgente adopción de todas las medidas orientadas a garantizar los derechos a la vida e integridad personal y amparo efectivo del derecho a la salud de Yolanda González.

La ONU expresó su profunda preocupación por los graves hechos de violencia en Arauca.

