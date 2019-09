"No abandonamos obras de infraestructura educativa": empresa Mota Engil

En medio de la polémica que se ha generado al rededor de las demoras en la entrega de más de 6 mil aulas adjudicadas a la empresa portuguesa Mota-Engil entre el 2016 y 2018. Esta compañía salió a responder los señalamientos de incumplimientos en su contra por parte del Ministerio de Educación y del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa y dice que las demoras han sido por la no entrega de las órdenes de inicio de los proyectos por parte del FFIE.

José Ignacio Leyva, abogado de Mota-Engil, asegura que se varios factores influyeron en las demoras y posterior incumplimiento de las obras; entre estos, el hecho de que el cambio de administración en el FFIE les significó un retroceso en la calificación de las obras, algo que tuvo repercusión en su relación con los contratistas.

“Se ha dicho que hemos abandonado las obras, eso no es cierto; es falso. Mota-Engil no fue quien abandonó las obras de Infraestructura Educativa, fue el FFIE, ya que en ellos recaen 56 incumplimientos graves en las órdenes de inicio de la construcción de los colegios que a día de hoy no se recibieron. No contaron con el personal suficiente para hacer las interventoras, además de 82 solicitudes de arreglo directo por supuestos incumplimientos del FFIE” afirmó.

Leyva manifiesta que más de 60 obras les fueron terminadas, a pesar de que ya llevaban más del 80% de la construcción y añade que, ante todos estos incumplimientos convocaron un arreglo directo para no continuar con la construcción de los proyectos; pero hasta la fecha no se ha tenido alguna respuesta del Gobierno al respecto.

Finalmente el abogado señala que a la fecha han entregado obras por más de 261 mil millones de pesos de las cuales se le han pagado 149 mil millones.