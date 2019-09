La champeta que lanzó la esposa de Mr. Black dedicada a Sailor Moon

Sailor Moon es una serie de manga muy recordada por la generación 'ochentera', pero en Colombia este nombre será relacionado con una champeta.

Se trata de una canción recientemente lanzada por Yuranis León, esposa del cantante Mr. Black y que, básicamente, le hace mención al manga durante los dos minutos y 40 segundos que dura este video.

¿Cómo se llama la canción? Adivinaron: Sailor Moon.

La canción se volvió tendencia en redes sociales por la letra y la voz de Yuranis. En Twitter no se hicieron esperar los comentarios de burla y las 'reacciones' del manga al escuchar la canción. También hicieron tuits en referencia a su fecha de estreno, justamente un viernes 13, catalogado como 'día de mala suerte'.

Hoy salió el vídeo y la canción de Yuranis, sinceramente es un Viernes 13 con vainas paranormales. — María Sofía (@sofiarojasm) September 13, 2019

A Yuranis no pudieron corregirle la voz ni con auto-tune. — Soy La Motta (@LauMottaS) September 14, 2019

Que mondá estaba pensando yuranis con su remix de las sailor moon — c a r m i l l a (@offcolour) September 14, 2019

También al 'presidente' de la champeta le cayeron críticas por apoyar a su pareja por incursionarla en la música. "Oye pero ese hp de Mr. Black como que no quiere a la mujer." Alegó un usuario. Actualmente, en YouTube, el video tiene más reacciones de 'no me gusta' que de 'me gusta'.

Oye pero ese hp de Mr. Black como que no quiere a la mujer.



Que tipo de esposo deja que su mujer pase esa cule pena en pleno siglo XXI pa que sea la burla de la gente? — Gritante Del Gol🇨🇴 (@GritanteDelGol) September 14, 2019