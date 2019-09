Clara López: Con Samuel Moreno se está cometiendo una injusticia

En medio de una entrevista con “Juanpis Gonzalez” en un espacio denominado el boletín del gomelo, le preguntaron por su amistad con Samuel Moreno y si lo visitaba con frecuencia en su sitio de reclusión.

López señaló que nunca tuvo una amistad cercana con Moreno y que ahora después de todo lo que sucedió es que ha construido un aprecio por él.

En el marco de esa charla aseguró: “A mí me parece que se ha cometido una exageración de la justicia con el …40 años y todavía le faltan dos procesos…El país tiene que empezar a medir esas cosas porque ese linchamiento no es bueno… Y la política no debe interferir con la justicia”.

Clara López fue secretaría de gobierno y luego alcaldesa encargada cuando Samuel Moreno fue sacado de su cargo y luego encarcelado por el descalabro de las obras de Transmilenio por la calle 26.

Vea el video completo, en el minuto 11 habla de Samuel Moreno.