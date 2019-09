Con homenajes y controversia, EE.UU. conmemora el 9/11

Las autoridades y los ciudadanos de Estados Unidos dedican este 11 de septiembre a la conmemoración de los atentados que se dieron en ese país hace 18 años y que se consideran como los más graves sobre ese territorio, dejando casi tres mil personas muertas.

Como cada año, las autoridades de Nueva York, Washington y Pensilvania, así como el gobierno de Donald Trump llevarán a cabo homenajes a las víctimas y a las miles de personas que acudieron a las labores de rescate.

En el estado de Nueva York, el gobernador, Andrew Cuomo, firmó una nueva ley que ordena a las escuelas públicas a conmemorar cada año el 9/11 con un minuto de silencio, que tiene el propósito fomentar el diálogo y la educación en los salones de clase. Esto especialmente porque se trata de una generación que no recuerda o no vivió los atentados y podrían no comprender la dimensión histórica de esos atentados.

Sobre ese tema, profesores de varios colegios hablaron con la revista Time sobre el desafío que ha sido educar y enseñar a esta generación sobre el 11 de septiembre. Dicen que a pesar de la emotividad que esta fecha genera, deben procurar abordar todos los aspectos.

Este año la fecha llega en medio de una controversia fomentada desde el gobierno de Donald Trump, pues el presidente llevaba a cabo acercamientos con los talibanes y planeaba reunirse con sus líderes en el tradicional sitio Camp David.

Esto disgustó a la población teniendo en cuenta que era apenas días antes del 9/11, una fecha susceptible y que se debe respetar, según lo dijeron incluso integrantes del partido Republicano.

También hay otra polémica relacionada con los rescatistas y las miles de personas que llegaron especialmente hasta las Torres Gemelas en Nueva York a ayudar con las labores de emergencia. Muchos de ellos desarrollaron enfermedades respiratorias y digestivas e incluso cáncer que se han relacionado con la gran cantidad de polvo que había en el ambiente.

En esta fecha habrá homenajes privados y públicos, minutos de silencio y un “tributo de luz” en el que reflejarán rayos laser hacia el cielo en representación de las torres.