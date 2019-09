Padre borracho pierde a su hija y la encuentra 20 años después

La pequeña Yulia, de 4 años, viajaba en tren con su padre desde Rusia. Sin embargo, el hombre estaba demasiado ebrio y se quedó dormido. Cuando despertó, su hija ya no se encontraba con él.

Yulia había seguido su trayecto y pensó que sus padres la habían abandonado. Según dijo a medios locales, varias personas le enseñaron cómo pedir limosna y de esta manera sobrevivió los primeros meses. Una familia bielorrusa decidió encargarse de ella.

Vea también:¿Cómo llegó Taylor Swift a la fama?

Tan pronto como el padre se dio cuenta de la desaparición puso el denuncio, pero la pequeña ya se encontraba a más de 800 kilómetros del lugar en el que desapareció, por lo que las autoridades no pudieron dar con su paradero. La niña también realizó la búsqueda por su cuenta pero no encontró ninguna información útil. Por ello, ambos lados de la familia no supieron nada del otro durante 20 años.

En mayo de este año Yulia conoció a su actual novio y le contó la historia de cómo llegó con sus padres adoptivos. Luego de darle muchas vueltas y tras varios meses en la relación, el joven decidió realizar una búsqueda en google con las palabras clave "Yulia niña desaparecida en tren".

Lea también: Estas son las 10 mejores y peores capitales del mundo para vivir en 2019

Con estas palabras encontró todo el caso de la desaparición, el apellido real de Yulia y un número de teléfono con el que pudieron contactar a los padres. Según Liudmila, madre biológica de Yulia, siempre supo que su pequeña estaba viva y aunque "veinte años es como toda una vida, se que Dios existe y los milagros ocurren".