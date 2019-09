Quintana:"Es fácil ir a rueda y esperar a ver qué pasa, pero prefiero proba

Nairo Quintana (Movistar) dijo al final de la etapa de Los Machucos que "es fácil ir a rueda y esperar a ver qué pasa", pero que él lo que prefiere es "probar", como hizo en la últimas subida, aunque al final fue cazado.

"Es fácil ir a rueda y esperar a ver qué pasa, pero por mi parte prefiero probar, porque si no lo intentas no sabes cómo estás realmente y qué posibilidades tienes. Que no diga la gente que uno se ha quedado guardado con la mitad", consideró.



"He buscado ese ataque a mitad de subida porque soy el que va más atrás en la general y me sentía medianamente bien", desveló.

Quintana explicó que el Movistar lo ha "intentado, pero Roglic ha demostrado que es el más fuerte de la carrera en este momento". "Hemos visto cómo están las fuerzas y ahora hay que probar otras estrategias. Iremos mirando si se puede atacar desde lejos. Quedan etapas decisivas pero no será sencillo, está complejo. Vamos a seguir intentándolo", avanzó de cara a las próximas etapas.