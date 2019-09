Valverde: "Se ve que Roglic es el que está más en forma, y Pogacar también"

El español Alejandro Valverde (Movistar) asumió al final de la etapa de este viernes, en el durísimo Alto de Los Machucos, que "se está viendo que (el líder, Primoz) Roglic es el más fuerte" de la carrera, junto con el ganador de la jornada, el joven también esloveno Tadej Pogacar.

"Se está viendo que es el corredor que está más en forma y Pogacar también. Nairo y yo hemos hecho lo que hemos podido y hemos subido a nuestro ritmo", dijo el murciano tras cruzar la meta, en la que se dejó 27 segundos con los dos eslovenos.



De todos modos, Valverde no da la carrera por perdida. "Hoy hemos cedido nosotros pero otro día pueden ceder otros. O igual no", comentó, sin querer pensar demasiado en lo que queda y en cual es la etapa que mejor le puede venir de las dos de montaña del sábado y el domingo en Asturias. "No sé", expresó.

En todo caso contento, segundo en la General, Valverde valora como positivo el más de medio minuto ganado al colombiano Miguel Ángel López, el otro gran candidato y que perdió 1.01 en la meta. "Eso es lo que ganamos, está claro".