Etapa 13: Los Machucos, primera prueba de exigencia en el Norte

La primera de las dos llegadas en puerto de categoría especial de la Vuelta 2019 tendrá lugar en el alto de los Machucos, un puerto corto, con rampas que alcanzar hasta el 25 % de desnivel y que en su parte final no bajan en ningún momento de los dos dígitos.

La decimotercera etapa llevará al pelotón desde Bilbao, con un paseo histórico en la salida neutralizada por el césped del estadio de fútbol de San Mamés, hasta la subida final en tierras cántabras en el alto de los Machucos, Monumento a la Vaca Pasiega, con 166,4 kilómetros de recorrido.



Los ciclistas deberán superar hasta seis ascensiones previas, repartidas a lo largo de todo el recorrido, con dos altos de segunda categoría y tres de tercera, antes de afrontar los 6,8 últimos kilómetros de subida a los Machucos con sus vertiginosas rampas.



En los tres primeros kilómetros de la subida final, los ciclistas se encontrarán rampas siempre por encima del 15 por ciento y hasta el 25, pero con algunos descansos.

Para los siguientes tramos encontrarse ante una auténtica pared en la que no bajarán en ningún momento del 10 por ciento y volverán a subir otra rampa con el 25 por ciento de desnivel acumulado.



Los aspirantes al maillot rojo final deberán poner a prueba las fuerzas del líder de la carrera, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que hasta el momento prácticamente no ha mostrado ninguna fisura ante los ataques de sus rivales.



Hora de salida: 5:58 a.m.



Hora de llegada: 10:35 a.m.



Promedio intermedio previsto: 36 kms/hora



Esprint: Arredondo (km. 154,6)



Montaña:



Km. 39,4 Alto de La Escrita (3ª): 5,9 kms al 4 %



Km. 56,6 Alto de Ubal (3ª): 7,9 kms al 6 %



Km. 86,0 Collado del Asón (2ª): 13 kms al 3,9 %



Km. 106,0 Puerto de Alisas (2ª): 8,5 kms al 6 %



Km. 137,3 Puerto de Fuente Las Varas (3ª): 6,3 kms al 4,5 %



Km. 147,2 Puerto de la Cruz de Usaño (3ª): 4,2 kms al 4,7 %



Km. 166,4 Alto de los Machucos (E): 6,8 kms al 9,2 % (Pendiente máxima 25 %)