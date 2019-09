Seguidores de Sara Corrales, preocupados por su extrema delgadez

Sara Corrales, quien reside en México, compartió una imagen en su cuenta de Instagram que ha sorprendido a sus seguidores por lo delgada que luce en esta.

"Si quiero lograrlo... me comprometo, me esfuerzo, le meto toda mi energía y lo llevo a cabo! No lo dejo solo en palabras y deseos", con este texto acompañó la imagen.

"¡No adelgaces más!", "Está muy delgada", son algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.