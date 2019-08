El meme con el que Netflix rompió las ilusiones de los fans de Harry Potter

Con el meme del gato blanco y la mujer, Netflix le anuncio a los fans de Harry Potter que aunque todas las películas estarán disponibles, solo será en España. Aprovecharon este anuncio para responder a todos los comentarios de la publicación con divertidos gifs y mensajes.

A inicios de este año ya se habían presentado fans disgustados porque la plataforma completó en enero la saga completa para España. En aquella ocasión solo respondieron con un “ahí van, ahí van” y subieron ‘Harry Potter y Las reliquias de la Muerte’ a la versión para Latinoamérica de plataforma.

Sin embargo, en esta ocasión no se han pronunciado con ninguna película, sino con una serie de respuestas en tono cómico y afirmó “Perdón, se me hizo fácil. No me den unfollow”. A continuación algunos de los tuits.

¿Harry De Potter? Sí, de eso es el meme. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 30, 2019