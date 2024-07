Que no nos pongan a competir porque somos complemento: mensaje de Aranda a Matiz

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, en diálogo con Caracol Radio resaltó el trabajo que en equipo se logró realizar de la mano con la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, para la versión 50 del Festival Folclórico Colombiano.

“Yo creo que hemos demostrado como gobernantes que el trabajo en equipo da buenos resultados, no vamos a permitir que nos fracturen nuestra relación o que mal interpreten o descontextualicen a veces”, sostuvo la alcaldesa de Ibagué.

Según Aranda, el trabajo con la gobernadora ha sido en unidad y en equipo situación que lo ha demostrado en los resultados obtenidos “Toda mi gratitud a mi gobernadora, Adriana Magali Matiz, mi admiración y cariño, porque cuando nos hemos sentado a trabajar lo hacemos de la mejor manera, nosotras somos complemento no competencia”.

Además, mencionó que “No nos pongan a competir porque creo que ese ha sido también un desacertado análisis que le han hecho a estas dos gobernantes, aquí somos complemento, ella con sus roles, yo con los míos, ella en el departamento, yo en la capital, trabajando de la mano por nuestra ciudad y por nuestro departamento y los equipos hacen lo propio”.

Por otra parte, Aranda resaltó que a veces los mandos medios son los que generan divisiones, a la vez reconoció el trabajo por ejemplo de Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del departamento que, junto al secretario de Cultura del municipio, Mauricio Hernández, lograron articular esfuerzos para sacar adelante la programación del Festival Folclórico.

“Ayer me descontextualizaron cuándo me preguntaron quiénes eran los de chaleco naranja pues yo respondí mis secretarios, mis funcionarios, reconociendo el trabajo porque una de mis premisas era los quiero en el folclor no ´folcloriados´ porque sola con la fuerza pública no podía y desde luego los funcionarios de la Gobernación haciendo lo propio. Cuando me preguntaron donde estaban los de la Gobernación respondí de manera abierta muy contentos en los palcos, pero no por ir a deshonrar el trabajo de ellos, por el contrario, valoro mucho el trabajo que han tenido en el festival”, dijo Aranda.

Finalmente, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, sostuvo que “Mi gratitud, cada vez que la gobernadora pueda apoyarnos en eventos que nos apoye, Festival Folclórico no se hubiera hecho posible si ella no aporta al desfile, sino aporta a cada uno de los festivales”.