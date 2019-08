Esposa de Jessi Uribe no sabía que se estaba divorciando

Esta semana se conoció que el cantante de música popular Jessi Uribe se encontraba en proceso de divorcio.

Pero, lo que sorprendió a todos los seguidores del cantante es que su esposa no sabía que se estaba divorciando.

Vea también: La razón por la que Jessi Uribe se divorcia

“Hace 2 días con sorpresa me enteré por un medio de publicidad exactamente Vanguardia Liberal y los que le siguieron, que supuestamente me encuentro en “TRAMITE DE DIVORCIO”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Lo que me parece una total FALTA DE MADUREZ por parte de la persona que es mi esposo @jessiuribe3 , y de quien esperé hasta hoy para que desmintiera esa noticia, pero dado a que esto no ha sucedido les aclaro que sí, efectivamente Jessi me pidió un tiempo para salir de una confusión, aún estamos casados” continuó con el mensaje.