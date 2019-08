La hija de Kylie Jenner ya es toda una profesional sobre la alfombra roja

La intención inicial de Kylie Jenner de no publicar imágenes de su hija Stormi en Instagram, que tomó a los cuatro meses de convertirse en madre para proteger a su bebé de las críticas y los ataques de los troles, no le duró demasiado y, sin bien la empresaria no comparte tantas fotos de su retoño como otras estrellas de esa misma plataforma, su pequeña sí que aparece con cierta frecuencia en sus Stories o en su perfil.

Vea también: ¡Qué elegancia la de Francia! Así se ve J Balvin con traje 'de paño'

Sin embargo, hasta ahora la niña -de 18 meses- no había realizado su debut oficial sobre la alfombra roja, pero eso acaba de cambiar este martes con motivo de la premiere del nuevo documental que su padre Travis Scott ha realizado para Netflix, titulado 'Travis Scott: Look Mom I Can Fly'.

Stormi llegó al evento celebrado en Santa Monica, California, en brazos de su famosa madre y ataviada con un atuendo mucho más informal que el de sus padres: un conjunto deportivo de estampado militar y unas deportivas en miniatura de color blanco.

Pese al bullicio que se produjo automáticamente a su alrededor, mientras todos los paparazzi y fotógrafos allí presentes se apresuraban a retratar a la feliz familia, ella mantuvo la calma en todo momento y no dejó de mirar a su alrededor con interés y poniendo morritos -como en los selfies que tanto le gustan a su progenitora- mientras el rapero le hacía carantoñas.

De cara a su posado oficial antes del inicio de la proyección, Kylie y Travis prefirieron dejar a su niña entre bambalinas para ceder todo el protagonismo a los besos y arrumacos que se dedicaron frente a las cámaras como una pareja más de enamorados.