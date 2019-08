Las razones por las que Bella Thorne entró al mundo porno

Thorne fue directora de la película porno Her and Him, de estilo romántico pero con representaciones en pantalla un tanto extrañas, entre ellas un enorme cuchillo. La actriz explicó todo sobre su participación y sus gustos personales en cuanto a porno en una entrevista con el canal de youtube Under The Influence With Tom Ward, donde artistas e influencers realizan entrevistas bajo la influencia de la marihuana.

Según ella, su film se inspiró en la película Love, pues no solo quería una escena de sexo, sino una historia. Además se basó mucho en su propia interpretación de lo sexy ”viendo todo pero nada a la vez (…) Dejar mucho a la imaginación pero que todo fluya naturalmente para que veas lo necesario”.

En cuanto al cuchillo, explicó que se trataba de una simbología psicológica, pues era como el juego del gato y el ratón. Además explicó que algunas angulaciones y efectos se realizaron para simular la sensación de hacer el amor, puesto que “no ves todo directamente, solo obtienes partes y partes”

Por su parte, sus gustos en películas porno se basan en la pasión evocada por los actores, pero admite que también le gusta “solo ver porno y revisar lo que otra gente esté mirando”.