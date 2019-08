Fiscalía “molesta” por domiciliaria socios de Oneida Pinto

Un juez de Valledupar le otorgó el beneficio de detención de domiciliaria a tres personas vinculadas al mismo escándalo que tiene como prófuga a la ex gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.

Se trata de dos ex funcionarios de la alcaldía de Albania y un contratista encargado de un millonario contrato para la construcción de los andenes en ese municipio. La Fiscalía investigó y estableció que del contrato salió el pago de sobornos.

Hace dos meses la ex mandataria fue judicializada por el mismo caso y un juez de Bogotá le impuso una medida de aseguramiento y ordenó su captura, desde entonces no se conoce su paradero. A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez benefició a los ex funcionarios y el contratista, de inmediato los investigadores apelaron la decisión.