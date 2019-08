El actor que perdió la virginidad con Marilyn Monroe

Marilyn Monroe, fue una de las actrices más populares del cine de la época, y una de las más bellas.

Recientemente Gianni Russo, uno de los actores que participó en “El Padrino”, película de Francis Ford Coppola de 1972, publicó un libro en el que cuenta cómo fue el encuentro sexual con la sex symbol.

Vea también: Reik, J Balvin y Lalo Ebratt estrenan su nueva mega-colaboración “indeciso”

“Mi corazón estaba latiendo. Como un idiota me cubrí los ojos, lo que la hizo reír (…) Ella me enseñó todo lo que sé. Pensé que era el chico más afortunado, pero si hubiera ocurrido hoy creo que ella habría sido arrestada y mis padres habrían tratado de obtener algo de dinero”, mencionó el actor en una entrevista para el periódico The Sun.

El entonces adolescente y la actriz se conocieron cuando él trabajaba en un salón de belleza en Nueva York mientras ella filmaba Some Like it Hot.

Recordemos que la actriz murió el 5 de agosto de 1962 de una sobredosis de barbitúricos.