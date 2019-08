Duro “regaño” a la Fiscalía por caso Odebrecht

Hace un año la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación contra Básima Elías, prima del exsenador Bernardo Miguel Ñoño Elías, capturada por el caso Odebrecht.

Supuestamente, no se comprobó que la mujer tuviera conocimiento del origen de los recursos que tramitó y que terminaron en manos del condenado excongresista, de su primo.

La solicitud de la Fiscalía fue rechazada por un juez y ahora el Tribunal de Bogotá fue más allá al hacer una clara advertencia e insistir que la señora Básima no puede negar el origen de los dineros o sobornos que entregó Odebrecht con destino al exsenador y por intermedio de Otto Bula.

“Se recrimina a la Fiscalía para que cumpla sus funciones constitucionales y legales, para lo cual se le recuerda, que debe perseguir el delito y sus responsables”.

Los magistrados confirmaron la decisión de negar la preclusión y le piden a la Procuraduría que acompañe las diligencias en el caso Odebrecht y así evitar impunidad en hechos de corrupción o “criminalidad de cuello blanco”.

“De poco sirven grandilocuentes o rimbombantes estatutos anticorrupción si quien tiene la obligación de luchar contra la impunidad mira para otro lado o se somete al designio de la criminalidad de cuello blanco”.

La Fiscalía aseguró que cumplirán la orden del Tribunal y acusarán a la señora Básima Elías por el delito de lavad de activos.