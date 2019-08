FARC advierte sobre campaña para sacarlos de las elecciones en octubre

La senadora Victoria Sandino Palmera asegura que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) no tiene garantías para participar en las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.

Así lo indicó la política y exguerrillera cordobesa durante un acto político en la ciudad de Montería, en el que se presentó la candidatura del ex cabecilla guerrillero Arquímedes de Jesús Rodríguez a la Asamblea de Córdoba.

“Nosotros hemos tenido que hacer esta campaña sin recursos, sin garantías de parte del Estado porque se viene asesinando a nuestra militancia. Igualmente se viene asesinando a nuestros líderes sociales en los territorios”, dijo la congresista.

Recordó que en los actos públicos de las Farc en Montería han sido atacados por grupos armados con piedras y palos, pagados para que los agredieran.

“Esa posición aún sigue latente, a la fecha no nos han agredido porque todavía no hemos hecho actos públicos, pero sí nos están estigmatizando y señalando. Están haciendo una campaña para que no podamos participar en estas próximas elecciones”, agregó Sandino Palmera.

Para la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) no ha sido posible conseguir convergencias amplias con otros sectores, a raíz de la estigmatización y polarización política.

Esta es la primera participación local en política que hacen los integrantes del partido de las FARC tras el acuerdo de paz.

En Córdoba, este partido político colombiano fundado en agosto de 2017 por los excombatientes de la guerrilla de las FARC, solo tendrá una lista por voto no preferente en el municipio de Tierralta, en el sur de Córdoba. Además, la postulación de Arquímedes de Jesús Rodríguez, conocido con el alias de ‘Tomás Ojeda’, a la Asamblea de Córdoba.

Como se recordará, alias ‘Tomás Ojeda fue cabecilla del frente 58 de la FARC.