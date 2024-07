George Russell se llevó la Pole Position del GP de Gran Bretaña en una pareja clasificación

En medio del frío clima y las grises nubes del circuito de Silverstone, se llevó a cabo la qualy del Gran Premio de Gran Bretaña. Con un tiempo irregular, pasado por complicadas lluvias, que agregaron un factor tanto intrigante como riesgoso para cada piloto.

Al inicio de la jornada, varios corredores no lograban marcar buenos tiempos, debido al poco agarre de los neumáticos y la humedad en la pista, que impedía maniobrar con seguridad los monoplazas. La sorpresa en la Q1 vino por parte de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien volvió a sufrir en la jornada de clasificación.

A la altura de la curva 9, el mexicano no pudo tomar bien el giro, y con el nulo agarre de los neumáticos blandos terminó siendo llevado hacia la grava, firmando así su descalificación y salida de la prueba. Desde el anuncio de su extensión de contrato con Red Bull, el piloto latinoamericano no ha tenido el rendimiento esperado tanto por él como por sus jefes de equipo.

El incidente de Pérez obligó a la suspensión de la prueba por unos minutos, mientras se quitaba el vehículo hacia un lugar fuera de peligro. Todo esto siguiendo el reglamento para evitar más accidentes dentro del circuito. Al reanudar la Q1, quienes quedaron en la parte final de la parrilla, y eliminados prematuramente fueron Pierre Gasly y Esteban Ocon de Alpine, Kevin Magnussen de Haas, Valtteri Bottas de Kick Sauber, y el mismo Pérez.

Para la segunda parte de clasificación, las condiciones mejoraron. El sol salió por un rato a brillar de entre las nubes, y con una pista seca, todos cambiaron de compuesto para colocar el blando y seguir en la competencia. Quienes no lograron superar el corte de tiempo del décimo, el último clasificado a la 10, fueron Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda de RB, Guanyu Zhou de Kick Sauber, Logan Sargeant de Williams y Charles Leclerc de Ferrari. El piloto monegasco fue superado en los últimos segundos por Lance Stroll.

Final decisivo

La Q3 inició sobre las 9:57 AM (hora Colombia), y con 12 minutos de tiempo, todos salieron con los neumáticos más nuevos para marcar el tiempo más alto. Durante las dos primeras partes, los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri lideraron la clasificación, dejando atrás a Verstappen que tuvo complicaciones, pero que alcanzó a llegar para el final de la prueba, aspirando a la primera casilla.

Finalmente, con un final emocionante y cerrado, el británico George Russell se llevó la pole position de la jornada al marcar un tiempo de 1:28.819. Tres británicos conformaron el podio de la sesión con Russell en primer lugar, Lewis Hamilton como segundo, y Lando Norris en la tercera plaza. Max Verstappen no alcanzó a tener un buen tiempo, y al final de la sesión se cuarto, a 384 milésimas de segundo.

Grilla de partida: