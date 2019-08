Piden a la Procuraduría y a la SIC revisar millonaria licitación del Sena

En los memoriales radicados en los dos organismos de control advierten la posibilidad de una restricción a libre competencia por la manera como se estructuró esta licitación, que ya colgó sus pliegos definitivos en el portal de contratación del Gobierno.

Así mismo se solicita que tanto la Superintendencia como la Procuraduría vigilen de manera especial el proceso y los pasos que se avecinan, para evitar que se configure un abuso de posición dominante por parte de los proveedores y esto vaya a repercutir más adelante en la calidad de la prestación de los servicios a los aprendices del Sena.

Sobre las revelaciones de Caracol Radio acerca del paso del jefe de sistemas del Sena a la compañía Huawei, que hoy está involucrada en el proceso como proveedor y no como oferente, la dirección del Sena respondió que desconoce qué pasó con su funcionario una vez renunció a la entidad y que no les corresponde vigilar que cargo ocupan las personas que ya no trabajan allí.

Sobre los pliegos de la licitación, insisten que están ajustados a la ley, aunque la Procuraduría ha advertido que no se tuvieron en cuenta sus observaciones a la hora de estructurar el proyecto.