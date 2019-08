"Lo más destacado de estos juegos fue la actuación en deportes de conjunto"

Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, analizó, en diálogo con Caracol Radio, el desempeño de la delegación nacional en los Juegos Panamericanos de Lima. Medina calificó de "positivo" el desempeño en las justas, aunque advirtió que deben ajustarse algunas cosas y de igual manera, destacó el desempeño en los deportes de conjunto.

"El resultado es positivo para el país. Primero porque seguimos creciendo y en segundo lugar, seguimos siendo protagonistas importantes en el deporte americano", comentó.

"Hay resultados que hay que evaluar ya con objetividad y la tranquilidad necesaria para replantear cosas. No para juzgar a nadie ni para buscar culpables ni mucho menos, sino para corregir los posibles errores con miras a los próximos compromisos internacionales", advirtió sobre los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sobre el séptimo lugar en las justas, pese a sumar un oro más que cuatro años atrás en Toronto, Medina argumentó: "El gran repunte que tuvo Argentina, el resultado de México, que fue un resultado que nosotros esperábamos. Desde aquí íbamos con la expectativa de que íbamos a pelear esa quinta posición, no con México sino con Cuba, y por ahí se nos metió fue Argentina".

Mientras que resaltó: "La parte destacada del balance que podemos hacer de estos juegos, la excelente actuación de los equipos de conjunto, creo que es histórico que Colombia haya participado por primera vez en unos Juegos Panamericanos con cinco deportes de conjunto", en esta modalidad sumó varias medallas, la más destacada, el oro alcanzado en el fútbol femenino.

Finalmente, para el presidente del Comité Olímpico Colombiano, la asignatura pendiente fue las pocas medallas que lograron alcanzar los medallistas olímpicos del país.

"El lunar es lo que la gente esperaba de nuestros medallistas olímpicos que finalmente no se dio. Tenemos que analizar las circunstancias por las cuales no se dieron. No fue falta de compromiso ni de preparación de estos atletas. En el deporte a veces se dan incontingencias que uno no preveé, pero también hay que tener respeto por los rivales y hay que reconocer que en esta oportunidad nos superaron aquellos a quienes creíamos que les íbamos a ganar"