Youtuber denunció supuesto abuso de autoridad y salió multado

A través de las historias de su cuenta de Instagram, el famoso youtuber, Nicolás Arrieta compartió la historia que ha sido polémica en la últimas horas en las redes sociales.

En los videos publicados en su Instagram, Arrieta cuenta que fue abordado y requisado a la fuerza por varios policías sin ningún motivo.

“Me tienen en contra de mi voluntad, me dijeron que, si no me dejaba requisar, por la fuerza me requisaron, que no debería estar autorizado dentro de las autoridades porque simplemente estoy en un carro, no estoy haciendo absolutamente nada”, contó en medio de las risas.

Lea También: ¡Lo que faltaba! Enviaron hamburguesas sin carne como refrigerios escolares

Posteriormente, Arrieta empezó a insultar a los policías que se encontraban en el lugar y por este motivo fue multado por irrespeto a la autoridad.

Según el youtuber, fue a la única persona que requisaron por estar "totalmente tatuado".

A continuación vea el video del hecho.