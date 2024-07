Estudiante de Unicartagena gana premio internacional con proyecto de seguridad alimentaria

Cartagena

Belcy Mendoza es la estudiante de décimo semestre del Programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena que obtuvo el segundo lugar en la convocatoria ToxiCOIL-UV (Collaborative Online International Learning in Toxicology), con su proyecto “Genius (Genetic Evaluation for Nutrition and Individualized User Suggestions)”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta iniciativa colaborativa en la cual participan estudiantes de la Universidad de Cartagena, la Universidad de Valencia (España) y la Universidad de Medicina y Farmacia de Cluj-Napoca (Rumanía), los orienta para generar y diseñar un reto y/o una idea de negocio innovadora que permita proyectar soluciones de seguridad alimentaria desde la vertiente toxicológica, medioambiental y las ciencias de la salud, así como desde estrategias de revalorización de subproductos, incluidos en los ODS de la Agenda 2030, premiando los mejores proyectos con incentivos económicos para fomentar el emprendimiento.

El proyecto presentado por Belcy Mendoza y desarrollado junto a cuatro estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Rumania, integra datos genéticos de los pacientes en una aplicación móvil que genera dietas personalizadas. Esta herramienta considera no sólo los hábitos de vida del paciente, sino también la química farmacéutica para incluir recomendaciones tanto alimentarias como de medicamentos, generando como resultado dietas con horarios estratégicamente diseñados para que los alimentos no interfieran con la efectividad de los fármacos.

“Es un honor haber participado y logrado este reconocimiento, como estudiantes soñamos con poder hacer este proyecto realidad y que ‘Genius’ pueda contribuir significativamente a la salud y el bienestar de las personas a través de la integración de la toxicología y la química farmacéutica”, manifestó Mendoza.

Con el innovador proyecto se espera abrir la puerta a posibles alianzas internacionales y una futura idea de negocio, teniendo en cuenta su potencial de revolucionar la forma en que se aborda la seguridad alimentaria y la salud, a través de un enfoque personalizado y científico para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El éxito de esta estudiante, quien tuvo la oportunidad de contar con la tutoría de profesionales como la Dra Karina Caballero, docente de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de Unicartagena, y Ana Juan García, profesora titular en toxicología de la Universidad de Valencia, subraya la importancia de la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos en la creación de soluciones innovadoras que aborden desafíos globales en salud y seguridad alimentaria.