¡Buenas noticias! Los Beatles harán una reedición de "Abbey Road"

En una entrevista con Billboard, Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, dijo que Abbey Road verá una reeedición especial para su 50° aniversario.

"Me encantaron todos los relanzamientos debido a la remasterización, y puedes escuchar la batería, no como en los viejos tiempos", mencionó el histórico baterista. Por otro lado agregó, "Siempre he escuchado el disco mismo y lo que sacamos en los años 60 o 1970 ahora es más brillante. Es increíble con la música de los Beatles; Tenemos mil millones de transmisiones al año ahora, y cada generación todavía nos escucha. Impresionante".

Este álbum que, este año cumple medio siglo, en 2003 estaba en el puesto número 14, de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, en la lista de la revista Rolling Stone.

Además este trabajo música está certificado como disco diamante, la banda consiguió en total 6 discos diamante, así lo que los convierte en los máximos ganadores de este reconocimiento en la historia de la música.

En 1969 se lanzó ‘Abbey Road’, cuya portada se volvió una de las imágenes célebres de la historia.