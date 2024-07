La vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris gana terreno como posible relevo de Joe Biden

EE.UU.

En las últimas horas, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, ha emergido como una figura clave ante la posible renuncia de Joe Biden a su candidatura de reelección, tras un decepcionante desempeño en el reciente debate con el expresidente republicano Donald Trump.

Harris, cuya popularidad ha sido baja durante su mandato, parecía una opción poco probable para la presidencia. Sin embargo, el debilitado papel de Biden en el debate ha generado inquietudes sobre su capacidad para continuar, alimentando especulaciones sobre su retirada. Con 81 años, la percepción de Biden como un candidato envejecido y desorientado ha tomado fuerza, pese al respaldo visible de Harris, quien participó junto a él en una llamada con el personal de la campaña para mostrar su apoyo incondicional.

Encuestas recientes, como una de CNN, sugieren que Harris podría tener un mejor desempeño electoral contra Trump que Biden. Según el sondeo, Trump obtendría un 49 % de los votos frente al 43 % de Biden, mientras que en un enfrentamiento con Harris, Trump lograría un 47 % y la vicepresidenta un 45 %. Esta ventaja de Harris en la intención de voto podría consolidarla como la opción preferida en caso de una retirada de Biden, especialmente cuando enfrenta creciente presión dentro del Partido Demócrata para reconsiderar su candidatura.

La campaña demócrata, aunque alineada públicamente con Biden, enfrenta crecientes voces que en privado abogan por su salida. Medios como The New York Times y CNN han reportado que Biden reconoció ante un aliado cercano la incertidumbre sobre su candidatura si no logra estabilizar la situación en los próximos días, aunque la Casa Blanca ha desmentido estas afirmaciones.

Si Biden decidiera retirarse, Harris sería la sucesora natural. Según Stephen Farnsworth, politólogo de la Universidad de Mary Washington, “Harris sería la mejor alternativa para los demócratas para no embarcarse en una gran batalla interna a pocas semanas de la convención”. Además, la vicepresidenta controlaría gran parte de los recursos financieros ya recaudados por la campaña, evitando la necesidad de iniciar una nueva recaudación de fondos, como reportó CNBC.

A pesar de sus desafíos, como la falta de popularidad en su cargo actual y algunos incidentes públicos poco afortunados, Harris cuenta con el respaldo de figuras influyentes como el congresista Jim Clyburn. Los defensores destacan su histórica presencia como la primera mujer y primera afroamericana en la vicepresidencia, y su enfoque en temas clave como la defensa del aborto.