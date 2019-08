Lotthar Matthäus: "Nápoles sería una buena opción para James"

Lotthar Matthäus, legendario exjugador alemán campeón del mundo en 1990 y que cuenta con el récord de haber sido el que más partidos ha jugado en Mundiales, se refirió a James Rodríguez en una entrevista para el diario AS realizada en Alemania. Matthäus aseguró que Nápoles sería una gran opción para el colombiano, pero que hoy por hoy no tiene cabida en la mayoría de "onces europeos".

"Él es un gran jugador y a mí me gusta mucho, pero necesita el entrenador correcto y la posición acertada en el campo. Ni el Bayern ni el Real Madrid juegan con un 10 en su sistema. James no puede jugar en una banda, tiene que hacerlo por el centro", comentó el alemán.

Al respecto agregó: "En el esquema de Zidane o Kovac no hay sitio para James. Además, es un jugador que se le ve incómodo cuando no está en su posición o cuando le toca defender. Por ejemplo, en Colombia juega detrás del delantero y hace lo que quiere, como lo hace Messi en el Barcelona. Es un problema porque no hay muchos equipos grandes que jueguen con esa posición".

Matthäus destacó una posible llegada al Nápoles. "Es un jugador excelente, pero no tiene hueco en la mayoría de onces de Europa. Nápoles sería una buena opción para él con Acelotti como entrenador. Con él estaría más liberado. Pero la mayoría de equipos necesitaría un jugador que vaya de área a área. Por ejemplo en el Bayern Munich".

El volante colombiano continúa entrenando en el Real Madrid a la espera de definirse su futuro. Medios italianos especulan con una nueva posibilidad de que el colombiano llegue al Nápoles, en caso de que el Madrid no reciba una mejor oferta por él antes del 8 de agosto, fecha límite para contratar al francés Paul Pogba.