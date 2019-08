INDEPAZ: Avances sobre cultivos de coca, no son solo de esta administración

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aseguró que a diciembre 31 de 2018 Colombia pasó de tener 171.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca a 169.000. Estas cifras, destacadas por el Gobierno Duque, para el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, INDEPAZ, no son resultado solo de este gobierno, sino la muestra de la efectividad del Programa Nacional Integral de Sustitución, que viene con los acuerdos de paz y está implementado desde 2017. Así lo explica Camilo González, presidente de INDEPAZ.

“La política de sustitución de cultivos, los pactos con los campesinos y los pequeños cultivadores, es lo que ha frenado la tendencia que venía de incremento”.

A este programa se vincularon unas 99.000 familias y otras 120.000 se pusieron en lista con pactos colectivos de erradicación voluntaria para entrar en los proyectos productivos. Para INDEPAZ esa es la herencia que recibió Duque, por eso las cifras positivas en el informe revelado por la ONU.

“Hay que hacer un plan, pero un plan con recursos, no a cuenta gotas. Un plan masivo, regional, que la receta ya está inventada, yo creo que esa es la lectura que hay que hacer y no convertirla en una discusión política de que tan efectivo ha sido el gobierno en el primer año, porque pues las cifras no son del primer año de Gobierno”.

Para INDEPAZ, el verdadero balance a diciembre de 2018 es que se mostraron las virtudes de los planes concertados de sustitución de economías ilegales con los campesinos y no la erradicación con operativos militares.