Pierluisi enfrenta demanda que anularía su juramentación como gobernador

Thomas Rivera, presidente del Senado de Puerto Rico, presentó una demanda que anularía la juramentación que hizo Pedro Pierluisi como nuevo gobernador de la isla.

En la demanda, Rivera señala que Puerto Rico "vive una situación sin precedentes" tras la renuncia de Ricardo Rosselló. Por su parte, Pierluisi afirmó que "no procede" que el Senado vote hoy sobre su incumbencia como secretario de Estado.

Pierluisi agregó que "realmente es una vista para ellos mismos, porque, como he dicho en varias ocasiones, no procede una confirmación del gobernador. Lo que hubiera procedido era una confirmación del secretario de Estado, pero esa silla en propiedad ya no está ocupada".

Luego del anuncio, Pierluisi insistió en que ya juró el "cargo de gobernador y en este momento no existe secretario del Departamento de Estado que esté sujeto al consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico; sin embargo, igual que dije el pasado viernes, este cuerpo legislativo tiene todo el derecho de expresarse sobre mi incumbencia y, como he expresado, respeto ese proceso".

A pesar de esto, Pedro Pierluisi dejó abierta la posibilidad de que los tribunales decidan si su juramentación es válida o no. Hoy el Senado desarrollará una sesión extraordinaria para confirmar a Pierluisi como secretario de Estado.