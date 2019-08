¡Tráiler oficial! Frontera verde se estrena el 16 de agosto solo en Netflix

En las profundidades del Amazonas, en la frontera entre Brasil y Colombia, una joven detective, Helena, y su compañero, un policía indígena llamado Reynaldo, investigan una serie de muertes extrañas. Se hace evidente que los asesinatos no son el mayor misterio dentro de esta selva cuando el cadáver de una joven en particular no muestra signos de envejecimiento.

Simultáneamente, seguimos la historia de Yua y Ushe, dos nativos a quienes todos llaman "Los Eternos", y su batalla contra un extranjero, Joseph, quien cree que la población indígena esconde un secreto increíble. Las historias y los personajes chocan para resolver un misterio que puede cambiar sus vidas y a la humanidad.