¡Feliz cumpleaños al vocalista de Metallica, James Hetfield!

James Alan Hetfield nació un tres de agosto de 1963 en California, Estados Unidos y ha sido un ícono del metal a nivel mundial, no solo por fundar, junto con Lars Ulrich, una de las bandas de Thrash metal más populares y exitosas de los últimos 30 años, sino porque su comportamiento ha generado tanto amores como odios dentro de sus fans.

Y entre tantas anécdotas, curiosidades y excentricidades, presentamos cinco datos de Metallica y James Hetfield que todo fanático debe conocer.

1. El 8 de agosto de 1982, Hetfield estuvo a punto de morir en un concierto brindado en el estadio Olímpico de Montreal, cuando de repente una de las bolas de fuego que habían sido activadas desde el piso de la tarima fue recibida por el cuerpo del cantante. La banda paró de tocar y Hetfield tuvo que ser trasladado de urgencias a un centro médico. Los Guns N' Roses, que iban después de Metallica, no se quisieron presentar y esto provocó desórdenes entre los asistentes al evento.

2. La producción discográfica conocida como Black Album superó el récord de 1 millón de copias vendidas en menos de 24 horas. Este disco fue lanzado el 13 de agosto de 1991. En total fueron vendidas 32 millones de copias.

3. El día en que Lars Ulrich y James Hetfield pelearon en pleno concierto. Sucedió en 1982 mientras se presentaban en el Troubadour de West Hollywood. El público les pidió cantar una canción de más, con lo cual los integrantes se reunieron para dcidir cuál tocar; Ulrich propuso Helpless, de Diamond Head, mientras que el resto de la banda quería interpretar (y así lo hicieron) Blitzkrieg de la banda que lleva el mismo nombre. Mientras la estaban tocando, el baterista tocó la canción que había propuesto, motivo para que el vocalista lo golpeara. "No vuelvas a hacer eso en tu vida" le dijo, y nunca lo volvió a hacer.

4. La banda no iba a llamarse Metallica, sino “The Young Metal Attack”. De hecho, este último se mantuvo hasta que Ron Quintana, amigo de Ulrich, quería crear una revista y tenía pensados dos nombres para ella: Metallica o Metalmania. El baterista de la banda le dijo que le colocara el segundo, quedándose él con la idea del primero y adoptándolo como nombre oficial de la banda.

5. James Hetfield no iba a ser tenido en cuenta como vocalista. Los primeros shows de la banda no fueron buenos y replantearon la idea de buscar otro vocalista pensando que, con otra voz, el público iba a gustar más de su música. Afortunadamente no buscaron a nadie apto para el puesto y, finalmente, quedó Hetfield como la voz principal.

