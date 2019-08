¡Por fin! La banda Tool ya está en todas las plataformas musicales

Muchos artistas se han opuesto a exhibir su música en las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, etc. Por la sencilla razón de que bajaría la valorización de las mismas.

Es decir, saldría más barato pagar 30 días en una app de streaming para escuchar millones de canciones, que pagar 30 o 40 mil pesos colombianos por un disco con 12 sencillos de un mismo artista.

Tool, una de las bandas de metal progresivo más conocidas de los últimos tiempos estuvo soslayando la opción de ingresar su música a estas plataformas, hasta hace poco cuando decidieron hacer pare de los artistas cuyos temas están en aplicaciones de streaming.

Spotify, una de las apps de música más usadas en el mundo, le dio la bienvenida a la banda con un espacio en el inicio de la plataforma: It's true, Tool has arrived. Listen now. (Es verdad, Tool ha llegado. Escúchalo ahora).

Al ingresar al playlist, aparecen 45 canciones de la banda, muchas con versión explícita como 'Crawl Away', 'Hush', 'Swamp Song' entre otras.

A finales de agosto Tool lanzará su nuevo disco 'Inoculum', que también estará disponible en todas las plataformas de streaming. Ya lo anunciaron en su cuenta de Instagram y causó furor en sus seguidores.